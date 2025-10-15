La bella storia di Parisi: rifonda il Serino, club del suo paese, e assiste alla prima vittoria

Fabiano Parisi scrive una bella pagina di storia nel suo paese natale, Serino, cittadina di soli 6mila abitanti in cui l'esterno della Fiorentina è nato e cresciuto. Situato in provincia di Avellino, Serino aveva visto scomparire ormai un decennio fa la sua squadra di calcio, mai più iscritta ai campionati dilettantistici. Nasce così l'idea concretizzata in estate dal calciatore viola, che ha scelto di rifondare a sue spese quello che oggi è di nuovo l'FC Serino, club di Seconda Categoria campana. Parisi ne è presidente e il gesto, oltre a riportare un pallone che rotola nel paese, ha un significato simbolico anche per la stessa famiglia irpina: il ricordo del padre del mancino classe 2000 che non c'è più da diversi anni, e che trascorreva spesso le domeniche a guardare le partite del Serino portando con sé i figli, tra cui Fabiano.

Ed ecco quindi che il Serino è tornato ad essere un club di calcio vero e proprio e nel weekend appena trascorso ha disputato la sua prima partita in campionato, vinta per 2-1 ai danni del Cicciano. Essendo in settimana di sosta e con Stefano Pioli che aveva concesso domenica e lunedì liberi alla squadra, Parisi si è recato proprio a Serino a seguire la partita sugli spalti, gustandosi la prima vittoria del club di cui è alla guida.