Qui Milan, segnali positivi da Saelemaekers: nuovi controlli nelle prossime ore

Qui Milan, segnali positivi da Saelemaekers: nuovi controlli nelle prossime oreFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:36Primo Piano
di Redazione FV

Dopo il problema al flessore accusato con la nazionale belga, da casa Milan arrivano notizie positive riguardo alle condizioni di Alexis Saelemaekers. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il laterale rossonero sta sentendo meno dolore rispetto ai giorni scorsi e nelle prossime ore svolgerà nuovi controlli medici per capire la situazione. Visto il ko di Pulisic per Allegri sarebbe fondamentale avere a disposizione l'ex Bologna e Roma per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina. In base ai nuovi controlli strumentali si capirà se Saelemaekers potrà esserci o meno contro i viola.