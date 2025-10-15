Social
Gosens si gode Firenze, passeggiata in centro con la famiglia
Giornata di allenamenti in casa Fiorentina che da ieri è tornata ad allenarsi al Viola Park. Giornata di allenamento ma nache di relax per Robin Gosens. L'esterno sinistro della Fiorentina infatti dopo l'allenamento mattutino a Bagno a Ripoli si è concesso una passeggiata per le vie del centro di Firenze con la moglie Rabea e il figlio.
Un momento di relax per uno dei leader dello spogliatoio gigliato che in questo avvio di stagione è apparso, così come tutta la squadra del resto, un po' in difficoltà (QUI le sue parole al podcast Copa Ts). Di seguito la storia Instagram, con la foto della moglie e del figlio, postata dal tedesco:
