Una fisarmonica tutta viola per Rocco Commisso. Il regalo di Maximiliano, l'ideatore. "Suoneremo l'inno della Fiorentina"

Una fisarmonica tutta viola per ritrovare il sorriso e la fiducia. Torneranno i giorni a Firenze in cui i tifosi viola rivedranno la luce. E arriveranno, così si spera, i momenti di entusiasmo e di gioia, in cui cantare e... suonare. Così, ad attendere una svolta duratura c'è anche Maximiliano Ciucciomei, imprenditore marchigiano che ha avuto la brillante idea di realizzare una fisarmonica dedicata alla Fiorentina. "Conosco la storia di Commisso - ha detto intervenendo a Radio Firenzeviola - ho letto la sua biografia e quando ho saputo che Rocco è un fisarmonicista mi è venuta la pelle d'oca. E' stato in quell'istante che ho subito pensato ad fisarmonica così, con i colori e la scritta della Fiorentina. Questo strumento ha rappresentato una delle sue grandi passioni, ci si è dedicato fin da bambino e la sua grande carriera è iniziata, oltre che grazie alla sua genialità, proprio dopo che ha vinto un concorso musicale suonando la fisarmonica".

La fisarmonica come regalo - Maximiliano dal 1989 è il proprietario dell'azienda che produce fisarmoniche a Castelfidardo. Questa cittadina marchigiana è la patria della fisarmonica e da qualche tempo un pezzettino di questa località è diventata viola. "Ho impiegato otto mesi per farla, dedicandomi a tutti i particolari, tra cui ovviamente la ricerca del colore viola adatto. La verniciatura è stata fatta fuori dalla nostra azienda e a chi doveva occuparsene ho inviato la maglie della Fiorentina per individuare appunto il viola perfetto". Tra le ulteriori curiosità, quando la fisarmonica si apre, si sviluppa chiaramente il logo della Fiorentina. Lunedì sera l'ha mostrata con orgoglio dopo il convegno che si è tenuto a Tolentino 'Il mercato e lo scouting internazionale". Tra i relatori c'era anche il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni, pure lui incuriosito da questa speciale idea. "Un giorno - spiega ancora Maximiliano - spero di poterla regalare a Rocco. Mi piacerebbe consegnargliela prima di una partita, magari per suonare anche l'inno della Fiorentina.

Ma in ogni caso sono anche pronto ad andare direttamente in America a portargliela. Sarebbe una soddisfazione enorme". Quando gli è venuta in mente quest'idea non ne ha parlato a molte persone. E nel corso della realizzazione Maximiliano non ha mai fatto vedere niente a nessuno. "Non volevo che qualcuno pensasse che potessi avere scopi di lucro. Questa è una cosa di cuore". Musica ma anche pallone. Da presidente dell'Academy del Castelfidardo ha pure un altro sogno. "Spero di poter avviare una collaborazione con la Fiorentina. Pensate, un legame tra il suo club e la squadra che è la patria della fisarmonica. Straordinario". Una bella storia, tanti sogni da coronare. Tra cui quello di festeggiare con la fisarmonica. Ma ora tocca ai viola rilanciarsi. Subito.

