Dalla Primavera all'Under 8: tutti i risultati di settore giovanile e scuola calcio viola
Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha pubblicato un recap di tutti i risultati del suo settore giovanile, fino ai più piccoli della scuola calcio. Ecco ogni tabellino:
PRIMAVERA: Milan – Fiorentina 3 – 3
Marcatori: Puzzoli (rig), Jallow, Conti
Allenatore Daniele Galloppa
PRIMAVERA FEMMINILE: Sassuolo – Fiorentina 2 – 0
Allenatore Simone Gori
UNDER 18: Fiorentina – Parma 2 – 0
Marcatori: Clarizia, Perrotti
Allenatore Marco Capparella
UNDER 17: Juve Stabia – Fiorentina 0 – 4
Marcatori: Croci, Chiti (rig), Abrignani (2)
Allenatore Stefano Guberti
UNDER 16: Fiorentina – Lazio 1 – 0
Marcatore: Sharka
Allenatore Enrico Cristiani
UNDER 15: Fiorentina – Lazio 2 – 0
Marcatori: Piccardi, Haxhiraj
Allenatore Matia Balestracci
UNDER 14: Fiorentina – Torres 7 – 0
Marcatori: Santoro, Cimino, Remorini, Pirrone, Canu, Di Marino, Diop
Allenatore Matteo Innocenti
UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Sestese 3 – 0 (risultato FIGC)
Allenatrice Giada Pantani
UNDER 12: Fiorentina – Empoli 1 – 2 ; Fiorentina – Pontedera 3 – 1 ; Spezia – Fiorentina 1 – 4 ; Fiorentina – Reggiana 2 – 1 ; Pergolettese – Fiorentina 1 – 3 (risultati FIGC)
Allenatore Leonardo Morgantini
UNDER 11: Fiorentina – Empoli 1 – 3 ; Fiorentina – Pontedera 5 – 2 ; Fiorentina – Spezia 3 – 0 ; Fiorentina – Reggiana 3 – 1 ; Fiorentina – Pergolettese 4 – 1
Allenatore Alessandro Limone
Torneo “Challenge Cup” – 1° Classificati
UNDER 10: Albereta – Fiorentina 0 – 3 (campo a 5) ; Albereta – Fiorentina 0 – 3 (campo a 7)
Allenatore Francesco Ricci
Torneo “Grassroots”
UNDER 9: Fiorentina – Alberino 5 – 0 ; Fiorentina – Roselle 4 – 0 ; Fiorentina – Asta 5 – 0
Allenatore Matteo Lenzi
Torneo “Lions Cup” – 1° Classificati
UNDER 8: Fiorentina – Chiusi 4 – 3 ; Fiorentina – Terranuova 3 – 6 ; Fiorentina – Figline 6 – 1 ; Fiorentina – San Sepolcro 3 – 1 ; Fiorentina – Terranuova 4 – 1 ; Fiorentina – Rignano 4 – 0
Allenatore Niccolo’ Floris
