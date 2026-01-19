Dalla Primavera all'Under 8: tutti i risultati di settore giovanile e scuola calcio viola

Dalla Primavera all'Under 8: tutti i risultati di settore giovanile e scuola calcio viola
Redazione FV

Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha pubblicato un recap di tutti i risultati del suo settore giovanile, fino ai più piccoli della scuola calcio. Ecco ogni tabellino:

PRIMAVERA: Milan – Fiorentina 3 – 3

Marcatori: Puzzoli (rig), Jallow, Conti

Allenatore Daniele Galloppa

PRIMAVERA FEMMINILE: Sassuolo – Fiorentina 2 – 0

Allenatore Simone Gori

UNDER 18: Fiorentina – Parma 2 – 0

Marcatori: Clarizia, Perrotti

Allenatore Marco Capparella

UNDER 17: Juve Stabia – Fiorentina 0 – 4

Marcatori: Croci, Chiti (rig), Abrignani (2)

Allenatore Stefano Guberti

UNDER 16: Fiorentina – Lazio 1 – 0

Marcatore: Sharka

Allenatore Enrico Cristiani

UNDER 15: Fiorentina – Lazio 2 – 0

Marcatori: Piccardi, Haxhiraj

Allenatore Matia Balestracci

UNDER 14: Fiorentina – Torres 7 – 0

Marcatori: Santoro, Cimino, Remorini, Pirrone, Canu, Di Marino, Diop

Allenatore Matteo Innocenti

UNDER 14 FEMMINILE: Fiorentina – Sestese 3 – 0 (risultato FIGC)

Allenatrice Giada Pantani 

UNDER 12: Fiorentina – Empoli 1 – 2 ; Fiorentina – Pontedera 3 – 1 ; Spezia – Fiorentina 1 – 4 ; Fiorentina – Reggiana 2 – 1 ; Pergolettese – Fiorentina 1 – 3 (risultati FIGC)

Allenatore Leonardo Morgantini

UNDER 11: Fiorentina – Empoli 1 – 3 ; Fiorentina – Pontedera 5 – 2 ; Fiorentina – Spezia 3 – 0 ; Fiorentina – Reggiana 3 – 1 ; Fiorentina – Pergolettese 4 – 1 

Allenatore Alessandro Limone

Torneo “Challenge Cup” – 1° Classificati

UNDER 10: Albereta – Fiorentina 0 – 3 (campo a 5) ; Albereta – Fiorentina 0 – 3 (campo a 7)

Allenatore Francesco Ricci 

Torneo “Grassroots”

UNDER 9: Fiorentina – Alberino 5 – 0 ; Fiorentina – Roselle 4 – 0 ; Fiorentina – Asta 5 – 0 

Allenatore Matteo Lenzi

Torneo “Lions Cup” – 1° Classificati

UNDER 8: Fiorentina – Chiusi 4 – 3 ; Fiorentina – Terranuova 3 – 6 ; Fiorentina – Figline 6 – 1 ; Fiorentina – San Sepolcro 3 – 1 ; Fiorentina – Terranuova 4 – 1 ; Fiorentina – Rignano 4 – 0 

Allenatore Niccolo’ Floris