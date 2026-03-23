Alle 15 la Fiorentina si gioca la Viareggio Cup: le formazioni per la finale

Alle 15 la Fiorentina si gioca la Viareggio Cup: le formazioni per la finaleFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:28Giovanili
di Redazione FV

Alle 15 la Fiorentina Under 18 si gioca la Viareggio Cup. Tutto pronto allo Stadio dei Pini in Versilia per la sfida che metterà di fronte ai ragazzi di Capparella i croati del Rijeka, autori di un bel percorso in questa Coppa Carnevale. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-3-1-2): Dolfi; Colaciuri, Giusto, Bianchini, Boskovic; Beldenti, Cianciulli, Mataran; Perrotti; Pietropaolo, Croci. A disp.: Pinzani, Magalotti, Durante, Fattori, Niang, Morazzini, Clarizia, Angeloni, Ikenna, Melani, Guidorizzi. Allenatore: Marco Capparella.

RIJEKA: Brzic; Vesligaj, Peteh, Tomic, Kitin, Skalamera, Serifi, Grulovic, Samateh, Jaiteh, Beviakva. A disp: Udovicic, Miskulin, Markovic, Simunic, Budanovic, Bogovic. Allenatore: Gajzler. 