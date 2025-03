Alle 15 Fiorentina U18-Mavlon chiude la fase a girone del Torneo di Viareggio: le formazioni

Al Viola Park fischio d'inizio alle ore 15 per la terza partita del torneo di Viareggio per la Fiorentina Under 18, già qualificata grazie alle due vittorie già ottenute. L'avversaria di oggi è il Mavlon, contro il quale Marco Capparella farà giocare una squadra rimaneggiata anche per far riposare alcuni titolari e far girare la rosa di 28 convocati.

Fiorentina: Fei; Ceccarini, Tchouameni, Biagioni, Sturli, Diallo, Atzeni, Guidorizzi, Angiolini, Di Pierdomenico, Kaba. All. Marco Capparella

Mavlon: Usman, Offor, Muhammad, Momoh, Lletus, Emmanuel, Musa, Vincent, Muhammad, Ladan, Mamah. All. Matthew Jachi