Viole battute dall'Inter, Piovani: "Fiorentina grande squadra, brave noi a fare di più"

Nella seconda giornata di Women's Cup la Fiorentina Femminile è uscita sconfitta dal campo dell'Inter, che ha avuto la meglio per 3-1 sulle viola. A fine match, il tecnico delle nerazzurre Giampiero Piovani ha motivato così la prestazione generale a Sky Sport: “Le ragazze hanno dato l’ennesima dimostrazione, si fanno trovare pronte in certe situazioni, abbiamo trovato un gol un po’ fortunato, però abbiamo gestito bene la partita e abbiamo portato a casa questi tre punti importantissimi”.

Se lo aspettava contro una squadra come la Fiorentina un segnale di crescita così importante?

“Abbiamo gestito benne la partita e ci siamo portati a casa questi tre punti importantissimi. Dico sempre alle mie ragazze che l’avversario più pericoloso siamo noi stessa, oggi abbiamo fatto qualcosa in più sotto qualche punto di vista dove avevamo bisogno di credere. La Fiorentina, come ho detto prima, è una grande squadra, un'ottima squadra. Abbiamo vinto stasera perché le ragazze hanno fatto qualcosa di più, che magari sotto certi punti di vista avevano bisogno di crescere. Noi cerchiamo di aiutarle, cerchiamo di farle crescere quotidianamente, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, per provare a far fare loro fare questo salto di qualità”.

Più meriti vostri o demeriti della Fiorentina?

“Io vedo sempre più meriti delle mie ragazze, gettano sempre il cuore oltre l’ostacolo e oggi sono riuscite a mettere in campo quello che ci voleva. Questo per me è una soddisfazione enorme”.