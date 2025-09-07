Forfait Mascardi, prima convocazione in Nazionale U21 per il portiere viola Martinelli

Nella giornata di oggi Diego Mascardi, portiere dello Spezia e che ha giocato titolare nell'ultima gara dell'Italia Under 21 proprio al Picco, ha lasciato il ritiro degli azzurrini per motivi personali. E' arrivata così la prima chiamata in U21 per il portiere classe 2006 della Fiorentina Tommaso Martinelli che si aggregherà al gruppo in partenza per la Macedonia del Nord in vista del match in programma a Bitola martedì 9 alle 18.15 (diretta Rai 2). Bella notizia per il portiere viola che ha fatto le sue ultime apparizioni nell'Italia Under 19.