Forfait Mascardi, prima convocazione in Nazionale U21 per il portiere viola Martinelli
FirenzeViola.it
Nella giornata di oggi Diego Mascardi, portiere dello Spezia e che ha giocato titolare nell'ultima gara dell'Italia Under 21 proprio al Picco, ha lasciato il ritiro degli azzurrini per motivi personali. E' arrivata così la prima chiamata in U21 per il portiere classe 2006 della Fiorentina Tommaso Martinelli che si aggregherà al gruppo in partenza per la Macedonia del Nord in vista del match in programma a Bitola martedì 9 alle 18.15 (diretta Rai 2). Bella notizia per il portiere viola che ha fatto le sue ultime apparizioni nell'Italia Under 19.
Pubblicità
Primo Piano
Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motoridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Da Retegui a Piccoli e Dzeko, la nuova vita di Kean. Per Pioli la difesa resta a 3. Gud rientra in anticipo, Fazzini scalda i motori
2 Dzeko sale sul podio dei top scorers, le parole del post gara: "Il secondo gol ha riportato la calma"
4 Gattuso aiuta la Fiorentina e Pioli: Kean torna a segnare e studia (a Coverciano) il tandem con Piccoli
Copertina
FirenzeViolaFiorentina a caccia di un modello per colmare il gap: italianizzazione, patrimonializzazione e la scelta di Pioli
Pietro LazzeriniIl mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com