Assoluta cautela, la Fiorentina non forzerà Gudmundsson per il Napoli: può toccare a Fazzini

vedi letture

Anche su la Repubblica (ed. Firenze) ci si concentra su Albert Gudmundsson e le sue condizioni fisiche, dopo lo stop con la Nazionale nella gara contro l'Azerbaigian in cui ha rimediato una distorsione alla caviglia. L'ex Genoa farà rientro anticipato a Firenze nella giornata di domani dopo che il commissario tecnico ha deciso di preservarlo per il match in programma martedì contro la Francia, evitando così rischi inutili per l’articolazione interessata. La Fiorentina, dal canto suo, predica assoluta cautela: il club attende che Gudmundsson venga attentamente valutato dallo staff medico al Viola Park per capire eventuali tempi di recupero. Al momento però, è piuttosto difficile ipotizzare una sua presenza nella partita di sabato contro il Napoli.

Pioli e il suo staff attendono indicazioni dai medici ma non intendono forzare la mano, soprattutto se Gudmundsson dovesse avvertire ancora dolore. L’avversario è di primissimo livello, ma il tecnico è già al lavoro per trovare un’alternativa in caso di forfait. Con Jacopo Fazzini indiziato numero uno a prendere il posto del numero dieci. Ipotesi e valutazioni che verranno fatte però a partire da domani con tanti dubbi e una certezza: su Gud la Fiorentina tira un bel sospiro di sollievo.