FirenzeViola Fiorentina "libera", Mandragora a Madrid, per Viti gita romantica a Venezia

vedi letture

Due giorni, praticamente tre considerando le mezze giornate di venerdì e di domani, di stacco per i giocatori della Fiorentina che hanno approfittato per staccare prima di affrontare il Napoli sabato prossimo. Da domani pranzo al Viola Park e sarà subito dura preparazione a quella gara. Ultimi giorni di relax dunque per chi non è in Nazionale con Mandragora che ha approfittato per una gita a Madrid con la famiglia e gli amici, mentre Viti si è concesso una gita romantica con la sua Eleonora in gondola a Venezia.