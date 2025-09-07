FirenzeViola
Fiorentina "libera", Mandragora a Madrid, per Viti gita romantica a Venezia
FirenzeViola.it
Due giorni, praticamente tre considerando le mezze giornate di venerdì e di domani, di stacco per i giocatori della Fiorentina che hanno approfittato per staccare prima di affrontare il Napoli sabato prossimo. Da domani pranzo al Viola Park e sarà subito dura preparazione a quella gara. Ultimi giorni di relax dunque per chi non è in Nazionale con Mandragora che ha approfittato per una gita a Madrid con la famiglia e gli amici, mentre Viti si è concesso una gita romantica con la sua Eleonora in gondola a Venezia.
