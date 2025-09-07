Dzeko sale sul podio dei top scorers, le parole del post gara: "Il secondo gol ha riportato la calma"

Con due gol nel secondo tempo (tra il 70' e il 72'), l'attaccante della Fiorentina e della Bosnia Erzegovina Edin Dzeko ha tolto il freno alla squadra, che poi è riuscita a segnare altri tre gol vincendo 6-0 al San Marino Stadium.

"Per noi queste partite, che sulla carta sono le più facili - ha detto a fine gara, come riporta il sito ufficiale della Federazione bosniaca - sono sempre state le più difficili sul campo. Abbiamo preso la partita molto più seriamente, si è vista nei primi 20 minuti, siamo partiti "al massimo". Quando abbiamo segnato il primo gol, ci siamo rilassati un po' durante la partita. Il secondo gol ha deciso il vincitore e ha riportato la calma alla squadra, che ha giocato sempre meglio dopo. Siamo esausti, ma mancano tre giorni alla partita con l'Austria, molti giocatori sono rimasti in panchina. L'allenatore troverà la squadra migliore per l'Austria. Ci aspettiamo uno stadio pieno e un grande supporto da parte dei nostri tifosi. Ci sono stati molti gol, nessuno si è infortunato e abbiamo ottenuto quattro vittorie su quattro partite, questo è un bene per la fiducia".

Dzeko con 28 gol è il terzo top scorer europeo nelle qualificazioni mondiali dopo Cristiano Ronaldo (38) e Levandowski (31), come celebra sui social anche l'agenzia di Alessandro Lucci che assiste il giocatore.