Severini sul ko: "L'Inter non ci ha devastato ma ha sfruttato meglio le occasioni, l'obiettivo è migliorarci"

vedi letture

La calciatrice della Fiorentina Femminile Emma Severini analizza la sconfitta per 3-1 subita a Milano contro l'Inter, ai canali viola ufficiali: "Sicuramente nei primi minuti della gara ci hanno colpito, loro hanno sfruttato le occasioni avute e per noi essere sotto 2-0 nei primi minuti è stato difficile ritrovare l'equilibrio.Ci sono ovviamente cose negative in questa gara ma anche positive perché abbiamo cercato di tenere la palla e costruire qualcosa. E' l'inizio della stagione e sapevamo che dobbiamo mettere a posto qualcosa.

Serve tempo per ricostruire il gruppo e conoscersi? "Questo sì, ma non credo che l'Inter ci abbia devastato sul campo, è stato solo più bravo a sfruttare le occasioni. Noi siamo state meno brave a sfruttarle però abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo dominato il gioco, dobbiamo imparare a fare meglio e ripartire dalle cose positive, con la voglia di migliorarci perché siamo una buona squadra e l'obiettivo per la prossima gara è proprio questo in attesa del campionato"