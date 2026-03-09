Ufficiale
Janogy rinnova fino al 2028: "Grazie a club e tifosi, qui mi sento a mio agio"
FirenzeViola.it
ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Madelen Janogy fino al 30 Giugno 2028.
L’attaccante svedese, classe 1995, è arriva a Firenze nel gennaio 2024. Dalla sua prima apparizione in maglia Viola ad oggi ha segnato 25 reti in tutte le competizioni in Italia e in Europa.
Il commento di Madelen: “Voglio ringraziare il club, la Famiglia Commisso e tutti coloro che ho conosciuto alla Fiorentina: grazie per il tempo che mi avete dedicato finora e per avermi sempre accolto calorosamente dal mio arrivo. Mi sento incredibilmente a mio agio nel club e in città. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che ci seguono partita dopo partita, significano tutto per noi”
Pubblicità
Fiorentina Femminile
Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensendi Mario Tenerani
Le più lette
1 Sarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Copertina
FirenzeViolaDe Gea e la filosofia del 'meglio aver paura che buscarne'. I difetti di un pareggio ben voluto
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Tommaso LoretoGud se ci sei batti un colpo, ma vale per tutti gli altri. Occhio al risultato del Via del Mare
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com