Ufficiale Janogy rinnova fino al 2028: "Grazie a club e tifosi, qui mi sento a mio agio"

ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Madelen Janogy fino al 30 Giugno 2028.

L’attaccante svedese, classe 1995, è arriva a Firenze nel gennaio 2024. Dalla sua prima apparizione in maglia Viola ad oggi ha segnato 25 reti in tutte le competizioni in Italia e in Europa.

Il commento di Madelen: “Voglio ringraziare il club, la Famiglia Commisso e tutti coloro che ho conosciuto alla Fiorentina: grazie per il tempo che mi avete dedicato finora e per avermi sempre accolto calorosamente dal mio arrivo. Mi sento incredibilmente a mio agio nel club e in città. Voglio ringraziare anche tutti i tifosi che ci seguono partita dopo partita, significano tutto per noi”