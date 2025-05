Severini sull'Italia Femminile: "Con la Svezia a questo giro vogliamo anche i 3 punti"

Continua la preparazione dell’Italia Femminile in vista della sfida di venerdì (ore 18:20 diretta su Rai2) contro la Svezia. Una gara che mette in palio il primo posto nel Gruppo 4 di Nations League visto che le scandinave al momento sono prime con due punti in più rispetto a Italia e Danimarca, che sarà impegnata contro il Galles fanalino di coda. Un successo, che manca dal 2018, permetterebbe infatti alle Azzurre di conquistare il primo posto e giocarsi l’accesso alla Final Four nella sfida in Galles di martedì.

Dal ritiro nella giornata di ieri ha parlato la centrocampista Emma Severini che è tornata con la mente alla rete, la prima in azzurro, messa a segno nella sfida d’andata. Queste le parole della giocatrice della Fiorentina ai canali ufficiali della Federazione: “Segnare in una partita così importante è stata una soddisfazione incredibile, anche un po’ inaspettata era un mio obiettivo ma non me lo aspettavo così presto. Sento ancora l’emozione vissuta in quel momento. Nonostante il ko, quella serata ci ha dato grande consapevolezza nei nostri mezzi, come dimostrato qualche giorno dopo nel 3-0 alla Danimarca dobbiamo ripartire da lì, ma questa volta oltre alla prestazione vogliamo portarci a casa anche i tre punti. Per riuscirci, come richiesto dal mister, dovremo gestire il pallone con grande qualità, mettendo in campo aggressività e tutta la nostra coesione”.