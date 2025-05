FirenzeViola Bonfantini verso la conferma in viola: la Fiorentina la riscatterà dalla Juventus

Il futuro di Agnese Bonfantini sembra destinato a vedere ancora il giglio viola sul petto della ragazza. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola – e riportato su alcuni media bianconeri -, l’attaccante sarà riscattata dalla Fiorentina nel corso della sessione estiva di calciomercato e firmerà un nuovo contratto a lunga scadenza con la società viola.

Sebbene persista un diritto di contro riscatto da parte della Juventus per riportare la ragazza a Torino, sempre secondo indiscrezioni che abbiamo raccolto, esso non dovrebbe essere esercitato con Bonfantini che dunque rimarrà in riva all’Arno per la prossima stagione pronta ad essere a disposizione del nuovo tecnico delle toscane.