Femminile, le formazioni ufficiali di Italia-Svezia: dal primo minuto Severini

Alle 18:20 Italia e Svezia scenderanno in campo per il gruppo 4 di Nations League. La classifica al momento, dopo 4 giornate, vede la Svezia prima ad 8 punti con Italia e Danimarca a 6 e Galles a 2. Il Commissario tecnico Andrea Soncin ha scelto di schierare titolare la calciatrice gigliata Emma Severini. Siederanno in panchina invece Durante, Bonfantini e Janogy (Svezia) Di seguito le formazioni ufficiali:

Italia (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Bonansea, Caruso, Giugliano, Severini, Oliviero; Cantore, Piemonte. A disposizione: Baldi, Durante, Bonfantini, Girelli, Piga, Beccari, Serturini, Goldoni, Schnatzer, Lenzini, Soffia, Cambiaghi. Ct Soncin

Svezia (4-3-3): Falk; Holmberg, Bjorn, Eriksson, Nilden; Angeldahl, Schroder, Zigotti Olme; Rytting Kaneryd, Blomqvist, Rolfo. A disposizione: Holmgren, Enblom, Andersson. Sembrant, Lundkvist, Janogy, Asllani, Jakobsson, Wangerheim, Ijeh, Bennison, Kullberg Ct Gerhardsson