Cessione importante per la Fiorentina femminile: Ballisanger al Bayern Monaco

vedi letture

Cessione importante per la Fiorentina femminile: Stine Ballisager va al Bayern Monaco. Prosegue la ricostruzione del club gigliato che dopo aver sfiorato ma non raggiunto la Champions League ha esonerato il tecnico Sebastian De La Fuente e ora rivoluzionerà la rosa in attesa dell'annuncio del prossimo tecnico. Ballisanger va così in Baviera, dove ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Francisco De Sá Fardilha, Direttore Sportivo dell'FC Bayern Women, è molto soddisfatto e ha raccontato: "Siamo in contatto con Stine da due anni e siamo lieti di averla ingaggiata. È combattiva, veloce, abile nei duelli aerei e anche tecnicamente abile. Inoltre, ha una vasta esperienza ai massimi livelli, ha collezionato più di 60 presenze in nazionale e possiede eccellenti doti di leadership. Ha anche fame di titoli, il che è ovviamente molto importante in un club come l'FC Bayern".

Anche Stine Ballisager è contenta: "Sono entusiasta di giocare per l'FC Bayern Women da quest'estate. Seguo il club da molto tempo: la squadra ha ottenuto successi impressionanti negli ultimi anni. Il mio stile di gioco è principalmente difensivo: mi considero un vero difensore. Allo stesso tempo, ho una passione per il calcio basato sul possesso palla, che si adatta perfettamente allo stile di gioco dell'FC Bayern. Nel corso della mia carriera, ho avuto l'opportunità di giocare in diversi paesi e conoscere diverse culture calcistiche. Per me, l'FC Bayern combina molti di questi aspetti: la presenza fisica e l'aggressività degli Stati Uniti, ma anche la finezza tecnica e la disciplina tattica che ho sperimentato in Italia, ad esempio. Sono quindi molto entusiasta di giocare per questa fantastica squadra da quest'estate".