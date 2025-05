Femminile, al via lo stage a Roma in vista della Nations League: anche quattro viola

Con lo stage a Roma la Nazionale Femminile si proietta verso le ultime due gare di Nations League e inizia a correre verso EURO 2025. Quattro giorni di allenamento al CPO Giulio Onesti per riprendere la preparazione dopo la fine del campionato e la finale di sabato della Coppa Italia Frecciarossa tra Juventus e Roma: un breve raduno che precederà quello in programma la prossima settimana a Parma, dove proseguirà il lavoro della squadra in vista della sfida di venerdì 30 maggio allo stadio ‘Tardini’ (ore 18.20) con la Svezia e di martedì 3 giugno a Swansea (ore 19.30 italiane) con il Galles.

Sono 35 le calciatrici convocate da Andrea Soncin, che oggi è stato premiato a Porto Cervo in occasione della presentazione della 28ª edizione del torneo giovanile ‘Manlio Salis’. Le novità sono rappresentate dal portiere del Como Astrid Gilardi e milaniste Nadine Sorelli e Giorgia Arrigoni, tutte e tre alla loro prima convocazione. Tornano in gruppo dopo i rispettivi infortuni Katja Schroffenegger, Martina Rosucci e Aurora Galli. Al termine dello stage saranno diramate le convocazioni per gli ultimi 180 minuti del Gruppo A4 di Nations League, guidato dalla Svezia con due punti di vantaggio su Italia e Danimarca (terza in virtù di una peggior differenza reti negli scontri diretti).

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Astrid Gilardi (Como), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Como);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Martina Rosucci (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan), Nadine Sorelli (Milan);

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Milan), Aurora Galli (Everton), Eleonora Goldoni (Lazio), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina), Flaminia Simonetti (Lazio), Martina Tomaselli (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina, nella foto), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Margherita Monnecchi (Eibar), Elisa Polli (Inter), Martina Piemonte (Lazio).

Il programma

Martedì 20 maggio – CPO 'Giulio Onesti', Roma

Ore 17.00 allenamento (aperto i primi 15’)

Mercoledì 21 maggio – CPO 'Giulio Onesti', Roma

Ore 17.00 allenamento (aperto i primi 15’)

Giovedì 22 Maggio – CPO 'Giulio Onesti' Roma

Ore 17.00 allenamento (aperto i primi 15’)