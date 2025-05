Ad Emma Severini il premio "Bulgarelli Number 8" assegnato a Bologna

vedi letture

Questa mattina, nella Sala Borsa del Comune di Bologna, si è svolta la premiazione del “Bulgarelli Number 8” per la stagione 2024/2025. Il riconoscimento che celebra la figura di Giacomo Bulgarelli, storico numero 8 del Bologna e tra i fondatori dell’Associazione Italiana Calciatori. Giunto a una nuova edizione, il premio si conferma come un momento centrale nel panorama sportivo nazionale, volto a valorizzare quei protagonisti che meglio hanno incarnato, nella stagione 2024/2025, i valori del calcio come passione, etica e rispetto. Questa edizione ha visto protagonista anche una calciatrice viola, Emma Severini premiata come migliore centrocampista della serie A Femminile.

La giuria, presieduta da mister Fabio Capello, ha decretato i vincitori per la stagione 2024/2025:

Samuele Ricci (Torino) ed Emma Severini (Fiorentina), eletti migliori centrocampisti della Serie A maschile e femminile.

Massimiliano Canzi, miglior allenatore della Serie A femminile.

Vincenzo Italiano, miglior allenatore della Serie A maschile.

Davide Massa, miglior arbitro.

Giorgio Chiellini, premio alla Carriera