Femminile, la Roma ufficializza il divorzio dal tecnico Spugna

La Roma femminile ha ufficializzato l'addio dal tecnico Alessandro Spugna che tra le possibili destinazioni ha anche la Fiorentina Femminile, dopo l'esonero di Sebastian De La Fuente. Ecco il comunicato del club capitolino per salutare quello che è stato il suo tecnico, con grandi soddisfazioni, dal 2021:

"L'AS Roma e il tecnico Alessandro Spugna hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto di collaborazione. Spugna era stato annunciato il 2 giugno 2021; da allora ad oggi ha collezionato 158 panchine in giallorosso vincendo due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Desideriamo esprimere ad Alessandro la nostra gratitudine e il nostro ringraziamento per l’impegno e la professionalità profusi in queste quattro stagioni' ha dichiarato Betty Bavagnoli, Head of Women’s Football. 'Il suo contributo nella crescita della nostra squadra è stato un valore aggiunto per il raggiungimento di importanti successi che rimarranno nella storia del Club. Auguriamo ad Alessandro il meglio per il suo futuro".