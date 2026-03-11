Dagli inviati Verso Fiorentina-Rakow, assenti alla rifinitura Kean e Pongracic: presenti 7 primavera

vedi letture

La Fiorentina si sta allenando in questi minuti al Viola Park per preparare l'ottavo di finale di andata di domani contro il Rakow. Agli ordini di Paolo Vanoli sono presenti anche 7 calciatori della Primavera di Daniele Galloppa ossia, Keita, Puzzoli, Trapani, Braschi, Bonanno, Sadotti e Montenegro, oltre al portiere dell'U18 viola Magalotti.

Tra i giocatori della prima squadra sono assenti, oltre a Moise Kean, anche Marin Pongracic, e gli esclusi dalla lista UEFA Brescianini e Rugani, tutti fanno un lavoro individuale programmato. Queste le immagini della seduta: