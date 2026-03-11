Un giovane attaccante del San Paolo nel mirino della Fiorentina

Le big europee hanno messo gli occhi su un giovane attaccante brasiliano, compresa la Fiorentina. Secondo il portale brasiliano Lance infatti il 16enne Gustavo Zabarelli, che a luglio ha firmato il primo contratto da professionista con il San Paolo, sarebbe nel mirino del Barcellona che lo segue da tempo. Ma a seguirlo c'è appunto anche la Fiorentina, oltre ad altre due società italiane come Inter e Atalanta. Il giocatore ha il passaporto italiano.