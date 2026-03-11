FirenzeViola Prandelli: "Viola in difficoltà psicologica. Parlare più di vita e meno di calcio può aiutare"

vedi letture

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato ai media presenti alla quinta edizione della Digital Cup al centro tecnico federale di Coverciano. Queste le sue dichiarazioni sul momento dei viola: "In questo momento dobbiamo stare solo vicino a questa squadra che è in difficoltà a livello psicologico, gestionale, in tante cose che non hanno funzionato. Bisogna stare vicino alla squadra, non so se serve stare ancora più assieme e magari non parlare di calcio, ma di famiglia, di figli. Parlare di vita e non di calcio. Mi sembra che ci sia troppa pressione e bisogna stemperarla".

Sulla sfida alla Cremonese e il pensiero della Conference: "E' difficilissimo avere due pensieri. Sei in campo e devi pensare a passare il turno in Conference e poi, quando avrai passato il turno e fatto una grande prestazione dovrai pensare alla Cremonese, è molto difficile programmare. E' inutile pensarci".