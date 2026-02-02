Primavera Femminile, colpo delle viola: Roma ko 3-1 e salvezza più vicina
La Primavera Femminile della Fiorentina ottiene un risultato di grande valore al Viola Park, battendo la Roma per 3-1 nella tredicesima giornata del campionato. La gara non si sblocca subito: le giallorosse passano in vantaggio al termine del primo tempo con un colpo di testa di Farrugia. Nella ripresa però le viola reagiscono con determinazione: De Gregorio supera un’avversaria e trova il pari con un tiro all’incrocio, poi è Faggioli (classe 2010) a firmare il sorpasso in contropiede.
Nel finale, Baccaro devia in rete un tiro respinto dal portiere per il definitivo 3-1. Con questo successo contro una delle squadre più solide del campionato, la Fiorentina sale a 14 punti in classifica e allontana sensibilmente la zona retrocessione, ora distante undici punti a tre giornate dal termine del girone d’andata.
