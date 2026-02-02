FirenzeViola Fiorentina Femminile, oggi al Viola Park arriva il Napoli: obiettivo 4° posto

Si chiuderà questa sera alle 18 con il match del Viola Park tra Fiorentina e Napoli la giornata numero 12 del campionato femminile. Le ragazze di Pinones-Arce, dopo l’importante vittoria di giovedì contro il Milan in Coppa Italia (successo per 1-0 che ha spalancato alle viola le porte della semifinale), vogliono tornare al successo anche in Serie A - che manca dal 13 dicembre - e cancellare il pesante tonfo dell’ultimo turno in casa della Lazio (3-0 per le biancocelesti il finale).

In virtù dei risultati di ieri e sabato, la Fiorentina è attualmente scivolata al sesto posto in classifica a quota 18 punti ma un eventuale colpo contro le azzurre (settime a quota 17 e in grado di battere le viola a inizio stagione nella gara d'andata) permetterebbe alle gigliate di superare in un colpo solo Lazio e Milan e di portarsi al 4° posto, a -2 dalla zona Champions.