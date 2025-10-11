L'Inter segna allo scadere, la Fiorentina Femminile la riprende: 1-1 al 45'
FirenzeViola.it
La Fiorentina Femminile va a riposo sul parziale di 1-1 con l'Inter. Accade tutto nel finale di tempo: il gol per la squadra di GianPiero Piovani (nella foto) è arrivato infatti al 41', ad opera di Polli, ma le viola sono brave a reagire e nel primo minuto di recupero la Snerle perviene al pareggio su assist di Omarsdottir.
Fiorentina Femminile
