L'Inter segna allo scadere, la Fiorentina Femminile la riprende: 1-1 al 45'FirenzeViola.it
Oggi alle 18:24Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile va a riposo sul parziale di 1-1 con l'Inter. Accade tutto nel finale di tempo: il gol per la squadra di GianPiero Piovani (nella foto) è arrivato infatti al 41', ad opera di Polli, ma le viola sono brave a reagire e nel primo minuto di recupero la Snerle perviene al pareggio su assist di Omarsdottir.