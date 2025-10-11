Alle 17:30 Fiorentina-Inter femminile, le formazioni: in attacco Janogy
Alle 17:30 scende in campo la Fiorentina femminile contro l'Inter protagonista di un ottimo inizio di stagione con due vittorie tra campionato e coppa. Al Viola Park si gioca la gara valida per la seconda giornata della Serie A femminile e sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Pablo Jesus Piñones-Arce:
Fiorentina (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 22 Van der Zanden, 28 Snerle, 44 Faerge; 2 Woldvik, 21 Severini, 26 Cherubini, 3 Johansen; 15 Bredgaard, 51 Omarsdottir, 9 Janogy. A disposizione: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 11 Wijnants, 16 Lombardi, 19 Della Peruta, 20 Orsi, 27 Tryggvadóttir, 28 Sarti. Coach: Pablo Jesus Piñones-Arce
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 21 Tomaselli, 20 Detruyer, 27 Csiszar, 22 Schough; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 6 Santi, 7 Bugeja, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
Arbitro: Massari Assistenti: Allievi-Galieni Quarto Ufficiale: Ferrara
