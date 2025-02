Fiorentina Femminile, con la Roma finisce 0-0: ora c'è la poule scudetto

Finisce in parità l'ultima sfida della regoular season per la Fiorentina Femminile, che non va oltre lo 0-0 contro la Roma al Viola Park . Le ragazze di De la Fuente erano già sicure di essere qualificate alla poule scudetto e con questo pareggio rimangono quarte a quote 28 punti, a -7 dalla Roma terza.