Fiorentina Femminile, al via la vendita dei biglietti per la partita con il Milan
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile, dopo l'Inter sabato scorso, torna al Viola Park anche sabato prossimo alle 15, sempre stadio "Curva Fiesole", per affrontare l'altra milanese, gara valida per la 3° Giornata di Serie A Women Athora. L'obiettivo, dopo una sconfitta e un pareggio nelle prime due giornate, è cogliere i primi tre punti . Per battere le rossonere, la Fiorentina chiama a raccolta i tifosi viola ed ha aperto la biglietteria per la gara.



I biglietti sono disponibili da oggi: prezzo abbonato in tribuna ESTRA a 7€, U14 5€, ridotto/coupon 2€, intero 10€. Gli ospiti potranno acquistare il biglietto nel settore apposito G9 nella tribuna Ovest.