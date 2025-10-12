Chiusa la seconda giornata di serie A Femminile: Fiorentina ad 1 punto
Si è chiusa con la vittoria in rimonta del Parma sul Sassuolo la seconda giornata di serie A femminile. Ieri invece la Fiorentina al Viola Park non era andata oltre il 2-2 con l'Inter.
Serie A Women 2ª giornata
Sabato 11 ottobre
Lazio-Genoa 2-1
9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)
Juventus-Como Women 0-1
84’ Nischler
Fiorentina-Inter 2-2
41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)
Domenica 12 ottobre
Milan-Roma 1-2
76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)
Ternana Femminile-Napoli Women 3-4
Parma-Sassuolo 2-1
43’ Caiazzo (S), 57’ Pondini (P), 91’ Cox (P)
Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma Femminile 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Genoa 0, Fiorentina 1, Ternana Femminile 0.
