Femminile, pari show ma penultimo posto per le viola: la classifica dopo due gare

Nella giornata di ieri si è conclusa la seconda giornata del campionato di Serie A Femminile, dopo lo spettacolare 2-2 tra Fiorentina e Inter di sabato pomeriggio: vantaggio nerazzurro con Polli, rimonta viola con Snerle e Omarsdottir, poi il pari definitivo firmato da Santi al 92’. Chiude il quadro il successo del Parma Femminile, che supera 2-1 il Sassuolo grazie ai gol di Pondini e Cox, ribaltando lo svantaggio iniziale di Caiazzo. Dopo due giornate, la Serie A Women si conferma più equilibrata che mai: Roma, Lazio e Napoli fanno corsa in testa, mentre la Juventus è chiamata a reagire subito per non perdere terreno. Per la Fiorentina il penultimo posto, dopo la sconfitta col Napoli alla prima giornata e il pari con l'Inter che lasciano le viola a un solo punto. Ecco il recap:

Serie A Women 2ª giornata

Sabato 11 ottobre Lazio-Genoa 2-1 9’ Simonelli (L), 65’ Goldoni (L), 84’ Vigilucci (G)

Juventus-Como Women 0-1 84’ Nischler

Fiorentina-Inter 41’ Polli (I), 45’+1’ Snerle (F), 49’ Omarsdottir (F), 90’2’ Santi (I)

Domenica 12 ottobre

Milan-Roma 1-2 76' De Sanders (M), 83' Corelli (R), 90+1' Giugliano (R)

Ternana Femminile-Napoli Women 3-4

Parma-Sassuolo 2-1 43’ Caiazzo (S), 57’ Pondini (P), 91’ Cox (P)

Classifica: Roma 6, Lazio 6, Napoli Women 6, Inter 4, Milan 3, Como Women 3, Parma Femminile 3, Juventus 1, Sassuolo 1, Genoa 0, Fiorentina 1, Ternana Femminile 0