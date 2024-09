BONFANTINI, Ci siamo riprese. Col Wolfsburg...

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria ottenuta al ‘Curva Fiesole’ del Viola Park contro la Sampdoria, la centrocampista della Fiorentina femminile Agnese Bonfantini, autrice di una doppietta, ha parlato ai microfoni ufficiali della società. Queste le sue parole: "Sono felice per i due gol ma più in generale per la prestazione della squadra. Dopo il 7-0 con il Wolfsburg era importante riprenderci quel che non ci siamo prese martedì scorso. Punteggio pieno? stiamo esprimendo un bel calcio e in campo siamo molto unite".

Sul ritorno in Germania: "Sarà molto difficile ribaltare lo 0-7 dell'andata ma nel calcio niente è impossibile. Certamente sarà esperienza che ci potrà aiutare a crescere".