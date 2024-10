ALL. LAZIO FEMM., Viola squadra che ci impressionato di più

FirenzeViola.it

© foto di Mirco Sorrentino/Uff. Stampa Paganese

In vista della vigilia del match di domani, che vedrà impegnata una slanciatissima Fiorentina femminile, a caccia della prima posizione in campionato, distante solo 3 punti e occupata dalla Juventus a punteggio pieno, e la Lazio in cerca di conferme, al Viola Park, presso lo stadio "Curva Fiesole" dopo le parole del tecnico viola De La Fuente, ha parlato anche il collega laziale Gianluca Grassadonia, che ai microfoni ufficiali del club biancoceleste ha dichiarato a proposito della squadra gigliata:

"È la squadra che ci ha impressionato di più per quello che abbiamo visto nei filmati. È una squadra organizzata, dinamica e di grande qualità. Chiaramente, abbiamo visto i dati e concede molto nelle transizioni, avendo subito 3 gol proprio in queste situazioni. Quindi noi dobbiamo essere brave a mettere in pratica ciò che abbiamo preparato nella fase di non possesso palla e, allo stesso tempo, essere efficaci nella fase di costruzione, perché dovremo trovare gli spazi giusti per arrivare dalla parte opposta senza alzare la palla. Ripeto, la squadra ha lavorato bene e mi aspetto una grande prestazione, perché questa è una gara importante, soprattutto per la consapevolezza che la squadra deve acquisire".