DE LA FUENTE, Lazio gioca bene ma noi ci siamo preparate

Domani alle ore 15.00 il calcio di inizio di Fiorentina Femminile-Lazio, il tecnico viola Sebastian De la Fuente parla così dell'atteso appuntamento: "Veniamo da un mese e mezzo in cui abbiamo giocato 11 partite e dunque abbiamo speso molto e qualche defezione e infortunio l'abbiamo avuto in questo periodo. La Lazio vista in questo inizio di campionato ha lo stesso tecnico della B ma ha cambiato molte giocatrici ed essendo una neopromossa qualche incognita ce l'ha ma a mio avviso è una delle squadre che gioca meglio ed ha dimostrato di avere le idee chiare. Va dunque rispettata perché è agguerrita e che sa quello che vuole.

Pur contro le big ha sempre giocato molto bene e si vedono le idee del tecnico in campo. Noi veniamo comunque da una settimana completa di lavoro, come non riuscivamo a fare da un po', e quindi abbiamo preparato bene la partita ed ora dobbiamo sprintare fino alla fine, ci deve essere una spinta emozionale e non un calo fisico".