ACF FEMM., Il Wolfsbug batte le viola: finisce 5-0

Troppo Wolfsburg per la Fiorentina femminile di Sebastian De La Fuente, che fallisce l'accesso ai gironi di Champions League eliminata dalle tedesche. Impresa che era pressoché impossibile anche alla vigilia, dopo il netto 0-7 rimediato al Viola Park. Va leggermente meglio (per modo di dire) in Germania, con le viola che subiscono un passivo di cinque reti, che portano le firme di Kalma, la doppietta di Eldemann, Brand e il sigillo finale si Waßmuth. Ora testa al campionato, dove le viola saranno attese dallo scontro al vertiche contro la Juventus.