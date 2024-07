ZURKOWSKI, L'ex viola ad un passo dal ritorno ad Empoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si prospetta uno "Zurkowski 3" ad Empoli. Dopo l'esperienza fra il 2019 e il 2022 e quella della seconda metà della stagione il centrocampista polacco è nuovamente vicino a vestire la maglia del club toscano. Stando, infatti, a quanto riportato da Il Secolo XIX Szymon Zurkowski nelle ultime ore, complice la necessità dello Spezia di ridurre il costo del lavoro, si è avvicinato a grandi falcate al 'Castellani'. Con una fumata bianca che potrebbe arrivare già nelle prossime ore per circa 1,5 milioni di euro, un ingaggio ribassato rispetto a quello attualmente percepito e accordo fino al 2026.

A dispetto di quanto emerso in precedenza nell'operazione non sarebbero previste contropartite: il centrocampista 2003 Duccio Degli Innocenti non andrà agli Aquilotti. Zurkowski (26) con la maglia dell'Empoli ha finora messo a referto 82 presenze e 13 gol, mentre solo 28 e senza reti con quella dello Spezia. In carriera ha giocato anche con Gornik Zabrze e Fiorentina.