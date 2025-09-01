Ufficiale

Zaniolo riparte ancora dalla Serie A. È un nuovo giocatore dell'Udinese in prestito

Anche Nicolò Zaniolo riparte dalla Serie A. Dopo la stagione decisamente da dimenticare passata prima con l'Atalanta e poi con la Fiorentina, il classe '99 è un nuovo attaccante dell'Udinese. Il contratto del calciatore italiano è stato depositato in Lega: l'ex Roma passa in bianconero in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray.