ZANIOLO, Cuore d'oro a 'C'è Posta per Te'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Sei il mio esempio e sono qui per regalarti un sorriso. Da ora conta su di me", ha detto Nicolò Zaniolo, protagonista a 'C'è Posta per Te', ad Alessandro, il ragazzo che 14 mesi fa ha perso la mamma per via di alcune metastasi cerebrali impossibili da operare. La madre Monia, prima di morire, ha espresso al compagno Maurizio il desiderio di prendersi cura del figlio che oggi ha 18 anni e ha potuto incontrare il suo idolo Zaniolo. Nicolò non ha voluto solo regalare un sorriso ad Alessandro, al quale ha donato una maglia, gli scarpini con cui si è infortunato a settembre la seconda volta, un pc e il suo cachet per la partecipazione alla trasmissione per cercare di aiutarlo quanto più possibile. Poi l'invito a Trigoria, quando anche il campioncino giallorosso sarà guarito dal Covid. La puntata infatti è stata registrata a dicembre, ora Zaniolo è ancora positivo al Covid, ma lunedì spera in un tampone negativo per tornare ad allenarsi fuori casa e regalare un'altra soddisfazione al giovane Alessandro. (ANSA).