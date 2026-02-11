Vlahovic via dalla Juve? Stringara: "Me lo ricordo in viola, strano che ora lo cerchi Allegri"

In diretta su TMW Radio, durante "Maracanà", l'ex calciatore Paolo Stringara ha detto la sua anche su Dusan Vlahovic. Il serbo pare in uscita dalla Juventus, Stringara ha fatto un confronto tra il rendimento dell'attaccante in bianconero e quello avuto in viola: "Spalletti non è uno sprovveduto, come è arrivato ha subito parlato bene di Vlahovic e ha detto che gli piace. Io mi ricordo il Vlahovic della Fiorentina, ma alla Juve non è mai stato considerato inamovibile tra i titolari da Allegri ed è strano che ora lo cerchi.

Per me ha cattiveria sotto porta, è un centravanti importantissimo. E Spalletti non se lo vuole far sfuggire. E poi per Vlahovic anche il contesto dove è arrivato".