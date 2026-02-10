Liverpool, frecciata Slot: "Arrivato qui siamo riusciti a prendere solo Chiesa"

vedi letture

Il Liverpool sta deludendo le aspettative in Premier e nel 2026 ha ottenuto solo 1 vittoria in campionato dove occupa il sesto posto in classifica, fuori dalla zona Champions League. Arne Slot ritiene che la mancata qualificazione alla Champions League sarebbe una stagione "inaccettabile" per il club: "Sì. Se non giocheremo la Champions League, allora non sarà stata decisamente una stagione accettabile - ha risposto in conferenza stampa aggiungendo una frecciata al club - Come dissi quando arrivai qui, siamo riusciti a ingaggiare solo Chiesa, e questo dopo una stagione di Europa League".