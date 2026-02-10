Salah, l’Arabia Saudita torna alla carica: l’Al-Ittihad pronto al grande colpo

Salah, l'Arabia Saudita torna alla carica: l'Al-Ittihad pronto al grande colpo
Il futuro di Mohamed Salah potrebbe tornare a intrecciarsi con l’Arabia Saudita. Dopo i ripetuti rifiuti delle scorse stagioni, gli spiragli per un trasferimento sembrano riaprirsi, anche alla luce di un momento non semplice vissuto dal Liverpool. Secondo le ultime indiscrezioni di Foot Mercato, l’Al-Ittihad starebbe valutando seriamente l’avvio dei contatti per portare l’attaccante egiziano in Saudi Pro League come nuovo uomo simbolo del club. L’operazione, però, richiederebbe uno sforzo economico enorme, necessario sia per convincere i Reds a cedere il giocatore sia per soddisfare le elevate richieste contrattuali di Salah.