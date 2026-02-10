Ex viola, Cagliari in apprensione per Mina: possibile stop molto lungo

Dalla Colombia, arrivano brutte notizie per la difesa del Cagliari in vista della seconda parte della stagione: il giornalista colombiano César Augusto Londoño ha rivelato che Yerry Mina convive da mesi con un problema cronico al ginocchio, una situazione delicata che sta influenzando sia la continuità sia le prestazioni del giocatore.

Si teme addirittura che l'ex tra le altre di Fiorentina, Barcellona ed Everton possa dover rinunciare al Mondiale 2026 con la Colombia, un’assenza che rappresenterebbe un danno enorme per il commissario tecnico Néstor Lorenzo, ben consapevole del ruolo chiave del difensore, sia sul piano tecnico sia per la leadership nello spogliatoio. Durante l’ultima conferenza, Pisacane ha commentato così le condizioni del capitano rossoblù: “Ha un fastidio pregresso che gli provoca dolore. Va monitorato attentamente e lo stato fisico è determinante. Non partirà con noi”, ha spiegato prima della sfida contro la Roma.