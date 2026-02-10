Mareggini: "Vanoli fa tutto da solo ma si stressa e rischia di trasmettere nervosismo alla squadra"

vedi letture

L'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini intervenuto a Lady Radio ha raccontato il grande lavoro meticoloso che ama fare Paolo Vanoli, con cui ha collaborato in passato, ma che in una situazione delicata della Fiorentina può essergli controproducente: "Io ho lavorato con Vanoli. È un allenatore preparato e, quando eravamo insieme, si metteva a preparare di notte i video da far vedere durante le riunioni alla squadra.

E' meticoloso, non lascia nulla al caso solo che faceva tutto lui e quindi si stressava molto. A volte si rischia di trasmettere il proprio nervosismo alla squadra e questo non va bene. A Firenze, rispetto alle sue esperienze passate, sta lavorando con una squadra in estrema difficoltà e quindi devi tirar fuori anche altre emozioni".