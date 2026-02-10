Amoruso: "Fiorentina, con questa difesa gli avversari partono già avanti 1-0"
L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina a TMW Radio, nel corso di Maracanà a proposito della lotta salvezza in cui la squadra di Vanoli si trova invischiata da inizio anno: "L'idea che mi sono fatto sulla lotta salvezza è che la qualità ti fa la differenza quando riesci a pareggiare la forza, la determinazione. Ma quando non riesce a farlo, la qualità esce fuori a sprazzi. E vediamo sprazzi di bel gioco, ma poi si ritorna a fare i soliti errori. Credo che le squadre coinvolte siano quelle che vediamo. Pisa e Verona hanno molta qualità in meno e meno risorse rispetto agli altri. Non escluderei purtroppo il Torino, troppo poco come squadra.
E la Fiorentina deve iniziare a non subire gol. Sono 5 di fila che la Fiorentina ne prende due. E ora per gli avversari è normale entrare in campo pensando di essere già avanti 1-0, perché subisce dietro. Sabato non mi è piaciuto l'atteggiamento di Vanoli. In tutto il secondo tempo la Fiorentina si era ben distribuita sul campo, era andata anche avanti, poi nel finale però cambia, si passa a cinque su una difesa non solida, che ti salva, e soprattutto ha abbassato tanto il baricentro. E' stato un atteggiamento sbagliato, mandi un brutto messaggio ai giocatori, di arretrare, ma lo mandi anche agli avversari di attaccarti".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati