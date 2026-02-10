Spunta il nome di Ribery negli Epstein Files. Il suo avvocato: "È una fake news"

Nelle ultime ore sono emersi migliaia di nomi all'interno degli Epstein Files, tra cui quello di un ex giocatore viola: Franck Ribery. Inclusione che ha destato grande sorpresa all'interno del mondo del calcio, ma che ha trovato subito una pronta risposta da parte del suo legale, ovvero che si tratterebbe di una fake news. Secondo quanto riportato, Ribery è citato sei volte nei file resi noti dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in dichiarazioni attribuite a terzi che menzionano episodi di violenza e presunti legami con reti di prostituzione. Tra le affermazioni riportate, un episodio descrive un presunto tentativo di aggressione nei confronti di un testimone, con l’intervento della polizia.

Ribéry, 50 presenze e 7 gol con la maglia viola, non è stato oggetto di alcuna procedura giudiziaria e il suo entourage nega fermamente ogni accusa. Questa la risposta decisa del suo avvocato: "È una fake news! Interverrò già da domani in qualità di legale di Franck Ribéry e intraprenderò tutte le azioni penali necessarie per perseguire i responsabili di queste notizie false, che ledono la dignità del mio cliente e della sua famiglia". La semplice comparsa del nome dell'ex viola nei documenti non implica, al momento, alcun coinvolgimento giudiziario, vista l'assenza di procedimenti legali aperti nei suoi confronti. Ricordiamo, infine, che Jeffrey Epstein è stata una figura di spicco della jet-set newyorkese tra gli anni ’90 e 2000, accusato di sfruttamento sessuale di centinaia di giovani donne, anche minorenni, morto nel 2019 in cella a New York, prima di essere processato.