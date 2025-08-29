Vlahovic e Chiesa nella top10 degli acquisti più costosi della storia della Juventus

Con il possibile approdo in bianconero di Kolo Muani il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica degli acquisti più costosi della storia della Juventus. Nella Top10 ci sono anche due ex calciatori della Fiorentina, Dusan Vlahovic, quarto con un prezzo totale di 83,5 milioni, e Federico Chiesa, sesto con una cifra pari a 57,2 milioni.

Prima posizione per Cristiano Ronaldo (117 milioni), secondo posto per Higuain (90 milioni) e terzo gradino del podio per De Ligt (85,5 milioni). Di seguito la top10 completa con l'inserimento di Kolo Muani nel post Instagram di Transfermarkt.it