VIVIANO, Kean un simil-Immobile: non è lui il problema

© foto di Federico De Luca

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ospite su Radio CRC ha parlato così della squadra di Palladino: "Kean ha fatto gol in Coppa. Sono convinto, avendo visto le due partite, che il problema non sia il centravanti. Se a rifinire sono Barak e Kouame diventa difficoltoso. Kean è un simil Immobile per determinate caratteristiche e con dovute proporzioni: entrambi vanno messi nelle condizioni di esprimere al meglio le loro qualità. Messo nelle condizioni, con i due a rifinire, diventa pericoloso. Nella Fiorentina vedo potenziale, manca qualcosa a livello di comprensione di ciò che viene chiesto dall'allenatore".