VIVIANO, Dalla Turchia: "Che ricordi la viola di Terim"

Emiliano Viviano, nell'intervista rilasciata a beIn Sports Turkiye, ha parlato della sua grande ammirazione per Fatih Terim, nata ai tempi in cui il tecnico turco sedeva sulla panchina della Fiorentina. Il portiere trentacinquenne, ex-viola e tifosissimo gigliato, ha ricordato così gli anni in cui Terim guidava la sua squadra del cuore:

"Andavo a tutte le partite di Fatih Terim durante il periodo da allenatore della Fiorentina. Lo amavo molto. Giocava un calcio molto offensivo e la sua Fiorentina era uno spettacolo. Faceva giocare insieme tanti giocatori di qualità, su tutti Batistuta e Rui Costa.Fatih Terim è un nome molto importante nel calcio italiano".

Viviano, in viola nella stagione 2012-2013, dopo un gran girovagare per l'Europa è ad ora in forza al Fatih Karagümrük, squadra che milita nella serie A Turca.