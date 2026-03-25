Dove andrà Salah? Arabia, MLS ma anche Italia: ancora non ha deciso

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Dopo nove stagioni straordinarie, Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine della stagione. Con un messaggio toccante, l’attaccante egiziano ieri ha voluto salutare tifosi e ambiente. Ora, mentre Liverpool si prepara a vivere gli ultimi mesi con il suo numero 11, cresce l’attesa per capire quale sarà il futuro del "Faraone". Il suo agente, Ramy Abbas, ha chiarito che non è stata ancora presa alcuna decisione, lasciando aperto ogni scenario.

Secondo la stampa inglese le opzioni per Salah non mancano. La Saudi Pro League resta una pista concreta, con club come Al-Ittihad e Al-Hilal già interessati in passato. Anche la Major League Soccer osserva con attenzione, pronta a inserirsi. Non è escluso un ritorno a casa, in Egitto, oppure una permanenza in Europa: l’Italia, dove Salah ha già lasciato il segno con Fiorentina e Roma, potrebbe anche rappresentare una destinazione affascinante.